В Кировской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет

КИРОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции ввели в Кировской области для людей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями и проживающих в организациях соцобслуживания. Также в регионе расширили перечень категорий населения, подлежащих вакцинации против коронавируса, говорится в постановлении главного санитарного врача области, размещенном в среду сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: "лицам, проживающим в организациях социального обслуживания", (…) подпунктом 1.5 следующего содержания: "лицам в возрасте 60 лет и старше", (…) подпунктом 1.6 следующего содержания: "лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением", - говорится в постановлении.

Документ расширяет перечень категорий населения, подлежащих вакцинации против коронавируса. В список вошли занятые в сфере ветеринарных, фармацевтических, авторемонтных, курьерских, гостиничных, туристических, страховых, охранных, клининговых, ритуальных услуг, а также услуг связи и услуг по проведению дезинфекции. Кроме того, привиться необходимо работникам типографий и агентств по работе с недвижимостью. Предприниматели обязаны обеспечить вакцинацию не менее 80% от общей численности сотрудников первым компонентом до 30 ноября, вторым - до 30 декабря 2021 года.

В регионе с 11 ноября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей - работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, сотрудников салонов красоты, общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ, социального обслуживания. Обязательной вакцинации подлежат федеральные, государственные и муниципальные служащие. С 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код будет необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других магазинов, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, в регионе запретили массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, детям запретили посещение торговых центров без родителей.

Ранее глава Кировской области Игорь Васильев сообщил, что благодаря нерабочим дням с 1 по 7 ноября удалось сдержать рост заболеваемости коронавирусом, число госпитализаций в инфекционные стационары немного уменьшилось, однако количество тяжелых пациентов все еще остается большим.