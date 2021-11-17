Дума поддержала в первом чтении законопроект об улучшении жилищных условий сотрудников МВД

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на улучшение жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел.

Как пояснял ранее на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин, "в первую очередь нуждающиеся в жилье смогут выбирать - получать им единовременную выплату или готовую квартиру". По его словам, за уволенными со службы по состоянию здоровья или из-за изменения в штате будет сохранено право на получение выплаты для покупки жилья, а пенсионеры органов внутренних дел, которые отработали не менее 25 лет, смогут продолжать пользоваться служебными квартирами, пока ожидают жилье.

Согласно пояснительной записке, также предусматривается предоставление жилья сотрудникам МВД и пенсионерам, принятым до марта 2005 года на учет как нуждающиеся в жилье, с их согласия в населенных пунктах, расположенных не по месту жительства. Кроме того, законопроектом предусматривается предоставление сотрудникам и гражданам РФ, уволенным со службы в органах внутренних дел с правом на пенсию, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий или имеющих право на получение единовременной выплаты, с их согласия жилого помещения в собственность.

Как пояснил на заседании Госдумы замминистра внутренних дел Игорь Зубов, сам факт службы в органах внутренних дел не дает основания для получения ведомственного жилья. "Не все сотрудники имеют право, сам факт принадлежности к органам внутренних дел не дает основания для получения жилья. Если вы служите в органах внутренних дел и нуждаетесь в получении жилищных условий - тогда пожалуйста. <...> Но даже при вопросах выселения из жилья ведомственного - не выселяются те [сотрудники], которые нуждаются в жилье и прослужили более 25 лет", - сказал он.