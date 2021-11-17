В Хабаровском крае пункты вакцинации от COVID-19 откроют в 40 школах

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае откроют пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на площадках 40 школ. Об этом сообщается на сайте правительства региона по итогам заседания оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

"Для удобства жителей в 30 школах Хабаровска и 10 школах Комсомольска-на-Амуре будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам", - говорится в сообщении. Как уточнили в Минздраве региона, пункты откроются до конца недели.

Принято также решение о круглосуточном режиме работы пунктов вакцинации в клинико-диагностическом центре "Вивея" в Хабаровске и в городской больнице имени М. И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре. Круглосуточный пункт вакцинации в "Вивее" начнет работать со среды, он расположен в здании "Центра здоровья" по улице Запарина, 88.

Принято решение и о возможности оставлять заявки на выезд бригад для вакцинации на дому граждан старше 60 лет в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре по телефону горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции - "122". Для этих целей будут сформированы 30 мобильных бригад. Региональному Минздраву поручено проработать вопрос запуска поезда "Здоровье" для вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов. В настоящее время в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, населенных пунктах развернуто 76 пунктов вакцинации против COVID-19, работает 48 мобильных пунктов, 207 выездных бригад осуществляют вакцинацию маломобильных граждан на дому и выезды в рабочие коллективы.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 102 035 случаев COVID-19, умерли 972 человека. После введения в крае QR-кодов в торговых центрах, кафе, ресторанах, фитнес-залах и на других объектах отмечается рост числа желающих сделать прививку, в очередях в пунктах вакцинации можно провести несколько часов.

"Для того, чтобы вирус мог циркулировать в обществе и вызывать все новые болезни, нужно иметь возможность зацепляться за людей, которые не имеют к нему иммунитета. Если один человек защищен - это хорошо. Но если вакцинированы более 80% жителей - имеют высокий титр антител - вирус прекращает свою миграцию от человека к человеку и новые заражения просто прекращаются. Высокий титр антител сохраняется у переболевших или вакцинированных в течение шести месяцев. Далее титр резко снижается. Сейчас в Хабаровском крае привито 436 тысяч человек первым компонентом. Полностью завершили вакцинацию 383 тыс., но прошли ревакцинацию только 32 тыс. человек. Важно, чтобы в крае иммунитет к COVID-19 имели почти 1 миллион жителей. Если прививка сделана год назад, то организм не защищен. В этой ситуации распространение COVID-19 ничем не сдерживается, и должны вводиться серьезные ограничительные меры", - цитируют в сообщении заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова.