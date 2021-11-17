{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия будет признавать иностранные судебные решения по гражданским и торговым делам

По словам министра юстиции РФ Константина Чуйченко, это позволит более эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко подписал Конвенцию о признании иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам, сообщается на сайте министерства.

"17 ноября в Нидерландах состоялась церемония подписания российской стороной Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, принятой в рамках Гаагской конференции по международному частному праву. Конвенцию подписал Министр юстиции РФ Константин Чуйченко", - говорится в сообщении.

По словам министра, признание решений иностранных судов позволит частным лицам, гражданам, малому и среднему бизнесу более эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях. "В конвенции найден оптимальный баланс между свободной циркуляцией судебных решений, которая призвана обеспечить эффективную реализацию права на суд в широком, трансграничном аспекте, и возможностями эффективного обеспечения национального суверенитета и защиты публичных интересов государства", - считает Чуйченко. Он выразил надежду, что за подписанием конвенции последует присоединение России и к другим важным правовым механизмам, разработанным Гаагской конференцией по международному частному праву.

Теги
Россия
Число задействованных в вакцинации мобильных бригад в Екатеринбурге сократили вдвое
В городе продолжат работать 20 бригад
Читать полностью