Ректор СГМУ сообщила о нехватке более 2 тыс. врачей в северных регионах СЗФО

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Дефицит врачей в северных регионах Северо-Западного федерального округа России достигает более 2 тыс., не считая среднего медперсонала. Причиной стало снижение контрольных цифр приема в медвузы почти в два раза за последние 30 лет, сообщила в среду ректор Северного государственного медицинского университета (СГМУ) Любовь Горбатова.

"Ключевым моментом в системе здравоохранения является подготовка кадров. Однако на сегодня по очень скромным подсчетам только в Архангельской, Мурманской областях, Республике Коми, в Ненецком автономном округе дефицит медицинских кадров врачебных составляет более 2 тыс. человек, не считая среднего медперсонала. К дефицитным специальностям относятся педиатрия, врачи общей практики, особенно сейчас анестезиология, реаниматология, онкология и так далее", - сказала ректор на выездном заседании президиума РАН и президиума Уральского отделения РАН в Архангельске.

По ее словам, причинами такого дефицита стало снижение приема студентов на первый курс, которое произошло за последние 30 лет. Почти в два раза были снижены контрольные цифры приема в медицинском вузе Архангельска. Необходимо также повышать качество подготовки медицинских кадров. Решить проблему нехватки кадров можно с помощью целевого набора студентов, его объем с каждым годом увеличивается, но его необходимо тщательно прорабатывать органами власти регионов совместно с работодателями, отметила ректор.

При этом СГМУ является крупнейшей в Арктике "фабрикой" будущих врачей, где готовят в разы больше кадров, нежели в соседних странах - в Швеции, Тромсё, Финляндии. И СГМУ - единственный медицинский вуз в Арктической зоне РФ, отметила ректор.

СГМУ создан в 1932 году, подготовил более 40 тыс. врачей. На данный момент обучается более 4,5 тыс. студентов и более 6,5 тыс. слушателей программ дополнительного профессионального образования, также обучаются 362 иностранных студента из 15 стран мира, то есть активно развивается экспорт образования. Среди медицинских вузов по научной продуктивности стабильно занимает пятое место. Большинство выпускников трудоустраиваются в северных территориях, сообщила ректор.