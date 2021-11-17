Охват вакцинацией от COVID-19 взрослого населения Кировской области превысил 47%

КИРОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Охват вакцинацией от коронавируса взрослого населения Кировской области, который составляет более 47%, недостаточный и не может обеспечить стабилизацию ситуации, сообщается в среду на сайте Управления Роспотребнадзора по региону.

"Охват вакцинацией взрослого населения от новой коронавирусной инфекции по настоящее время остается недостаточным (47,1%), что не может обеспечить надежную стабилизацию эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за прошедшие семь дней темп прироста недельной заболеваемости составил 1,3%, заболеваемость растет среди всех возрастных групп: среди детей рост составил 8,76%, среди взрослого населения - 2,3%, заболеваемость в группе 60 лет и старше выросла по сравнению с показателями прошлой недели на 13,8%.

Ранее глава Кировской области Игорь Васильев сообщил, что благодаря нерабочим дням с 1 по 7 ноября удалось сдержать рост заболеваемости COVID-19, число госпитализаций в инфекционные стационары уменьшилось, однако количество пациентов в тяжелом состоянии все еще остается большим.

В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, включая работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг и торговли, государственных и муниципальных служащих. Также в регионе ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет, граждан с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях соцобслуживания. С 25 октября действует система QR-кодов для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия. С 22 ноября QR-код будет необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и ряда других магазинов, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.

Кроме того, в регионе запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов в ночное время, детям запрещено посещение торговых центров без родителей.