Причиной эвакуации из здания Мосгорсуда стало анонимное сообщение о "минировании"

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Причиной эвакуации людей из здания Мосгорсуда стало анонимное сообщение о заложенном там взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы суда Дмитрий Овешников.

"В суд поступило анонимное сообщение о "минировании", в связи с этим объявлена эвакуация. В Мосгорсуде сейчас работают представители экстренных служб, в том числе кинологи с собаками", - сказал он. По словам Овешникова, аналогичные сообщения поступили в среду в Тимирязеский, Кунцевский и ряд других судов. "Всего анонимные лица "заминировали" таким образом порядка 15 районных судов Москвы", - сказал он.

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.

В понедельник от неизвестных поступали сообщения о "минировании" Останкинской телебашни и Большого театра, они оказались ложными.