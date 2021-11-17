{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Попова сообщила о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

По словам главы Роспотребнадзора, достичь этого удалось благодаря общим мерам профилактики, включая введение нерабочих дней

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в России в настоящее время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду.

"Хочу отметить, что, кроме снижения заболеваемости ковидом, мы видим значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

По словам Поповой, достичь этого удалось благодаря общим мерам профилактики, включая введение нерабочих дней. "Все меры, которые сегодня принимаются в субъектах, безусловно, дают свой эффект, а главное - увеличение темпов роста вакцинации", - отметила она.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
В Калининградской области вводится обязательная вакцинация от ковида для лиц старше 60 лет
Мера также коснется людей с хроническими заболеваниями
Читать полностью