Попова сообщила о снижении заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в России в настоящее время, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду.

"Хочу отметить, что, кроме снижения заболеваемости ковидом, мы видим значительное снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом", - сказала она на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

По словам Поповой, достичь этого удалось благодаря общим мерам профилактики, включая введение нерабочих дней. "Все меры, которые сегодня принимаются в субъектах, безусловно, дают свой эффект, а главное - увеличение темпов роста вакцинации", - отметила она.