В регионах Центральной России в ближайшие дни ожидаются усиление ветра и мокрый снег

ТАСС, 17 ноября. Дожди и мокрый снег прогнозируются в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 18-19 ноября, в том числе во Владимирской, Калужской, Смоленской и ряде других областей. Ночами ожидается до минус 4-11 градусов, днем воздух будет прогреваться до плюс 2-4 градусов, местами возможно усиление ветра до 11-15 м/с, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным ЦГМС, в Белгородской, Брянской, Смоленской, Рязанской, Тверской областях днем 18 ноября прогнозируется усиление ветра до 12-15 м/с, при температуре воздуха около плюс 2-4 градусов пройдут небольшие дожди, мокрый снег, осадки возможны также в пятницу. В ночные часы похолодает до минус 6-8 градусов, в Белгородской области местами - до минус 11 градусов. "Завтра днем ожидаем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможен местами слабый гололед, на дорогах скользко, гололедица. Ветер юго-западный, ночью послабее, а днем - до 13 м/с, 19 ноября днем на большей части территории пройдет мокрый снег с дождем, ветер - 7-12 м/с", - сказал дежурный синоптик гидрометцентра по Смоленской области.

Мокрый снег, небольшой дождь 18-19 ноября также ожидаются во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Ярославской областях. Ветер в этих регионах может усиливаться до 11 м/с, в дневные часы температура воздуха будет колебаться от минус 2-3 до плюс 2-3 градусов, ночами - до минус 3-6 градусов. "18 ноября будет облачно с прояснениями, на дорогах гололедица, 19 ноября ночью и днем местами небольшие осадки - мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью - от нуля до минус 5 градусов, днем - до плюс 3 градусов", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Ивановской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областях в ближайшие сутки существенных осадков не прогнозируется, 19 ноября местами пройдет мокрый снег, в ночные часы столбики термометров покажут около минус 1-4 градусов, в дневные - плюс 1-2 градуса.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что изменение погоды в ЦФО, где в большинстве регионов до середины недели не было существенных осадков, связано с перемещением 18-19 ноября атмосферных фронтов обширного циклона с центром над Норвежским морем. Местами возможно усиление ветра до 17 м/ с.