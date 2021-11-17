Власти Кировской области планируют построить 13 школ в ближайшие три года

КИРОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в ближайшие три года направить 5,7 млрд рублей на строительство 13 школ и пристроев к ним, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудил с представителями фракций законодательного собрания законопроект о бюджете. Особое внимание в регионе уделяется строительству социальных объектов. Только на три ближайших года - с 2022 по 2024 год - запланировано строительство 13 общеобразовательных школ", - говорится в сообщении.

Как пояснила ТАСС министр финансов региона Лариса Маковеева, на строительство и реконструкцию объектов общеобразовательных организаций в 2022 году власти планируют направить 3,4 млрд рублей, в 2023 году - 2,1 млрд рублей, в 2024 году - 200 млн рублей. "Совокупно за три года на строительство общеобразовательных организаций будет направлено 5,7 млрд рублей", - сказала Маковеева.

Ранее глава региона, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Образование" Игорь Васильев сообщал, что за последние пять лет в регионе построили шесть новых школ. Также в следующем году запланирован капитальный ремонт в 17 общеобразовательных учреждениях.

По словам Васильева, в целом в проекте областного бюджета 2022 года 65% расходов предназначено для развития социальной сферы - образования, здравоохранения, культуры. В частности, на поддержку образования предусмотрено порядка 20 млрд рублей, на отрасль здравоохранения - более 12 млрд рублей. Будут сохранены все меры поддержки семей с детьми, продлен срок действия регионального семейного капитала до 2026 года. Значительные средства бюджета будут направлены и на развитие дорожной сети, благоустройство, экологию, реализацию национальных проектов.

Васильев также обсудил с парламентариями другие вопросы развития области. Так, фракция ЛДПР обратилась с предложениями предусмотреть в бюджете расходы на такие направления, как газификация региона, обеспечение питьевой водой ряда населенных пунктов, строительство школы в слободе Шевели города Кирова, поликлиники в микрорайоне Чистые пруды, образовательного центра на территории КВАТУ и школы в городе Котельниче. Лидер фракции КПРФ Сергей Мамаев предложил включить в план газификации Кировской области Советский район со стороны населенных пунктов Шаваржаки, Кичма, Большая Курба, Инзирино, Ложкари, для чего необходимо проложить межпоселковый газопровод высокого давления до села Кичма общей протяженностью 25 км. Глава региона подчеркнул, что программа газификации будет продолжена, на ее реализацию в общей сложности будет выделено 6,6 млрд рублей, предстоит газифицировать 93 населенных пункта.