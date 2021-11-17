Более 5,5 тыс. домовладений догазифицируют в Кировской области к 2024 году

КИРОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. заявок на догазификацию домов и квартир поступило в Кировской области, власти планируют выполнить работы до 2024 года, сообщается в среду на сайте правительства области.

"В Кировской области потенциал догазификации составляет 19 628 домовладений и квартир в 282 населенных пунктах. В настоящее время принято 5 517 заявок, составлен пообъектный план-график догазификации, планируется, что в 1 338 домовладениях догазификация завершится в 2021 году, в 3 264 домовладениях - в 2022 году, в 940 домовладених в 2023 году", - говорится в сообщении.

Как рассказал в среду депутатам областного законодательного собрания министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев, работа по догазификации включает в себя бесплатное подведение газопровода до границы земельного участка граждан. Он отметил, что для поддержки населения рассматривается возможность предоставления мер социальной помощи по оплате расходов.

По данным правительства области, в 2017 году указом губернатора Игоря Васильева была утверждена программа газификации Кировской области на 2017-2021 годы. С 2017 по 2020 год по программе построили 24 км газопроводов-отводов, одну газораспределительную станцию, 98 км межпоселковых газопроводов, 280 км внутрипоселковых газопроводов. Это позволило газифицировать 28 населенных пунктов Кировской области, газ пришел в 11 215 домовладений и квартир. На 1 января 2021 года газ поступал в 264 095 квартир и индивидуальных домовладений Кировской области, уровень газификации составил 47,9% (на 1 января 2017 года - 40,6%).

В 2021 году газ пришел в 13 населенных пунктов региона, в планах до конца года - газифицировать еще пять деревень. В правительстве отмечают, что рисков невыполнения программы нет.

Также правительство области и ПАО "Газпром" утвердили программу развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021-2025 годы, по которой планируется построить газопровод-отвод протяженностью 2 км, газораспределительную станцию Нижнеивкино, 592 км межпоселковых газопроводов, 844 км распределительных газопроводов. Все это позволит к 2025 году газифицировать 93 населенных пункта в Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Куменском, Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском, Сунском, Уржумском, Юрьянском районах, а также в Кирове.