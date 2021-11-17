В Германии, Австрии и Чехии заболеваемость коронавирусом достигла пика

Рост темпов распространения коронавирусной инфекции в Европе продолжается, при этом эпицентр заболеваемости постепенно смещается с востока на запад, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национальных статистических служб.

Так, в странах Балтии и причерноморских государствах в последнюю неделю заболеваемость заметно снизилась по сравнению с пиковыми показателями конца октября - начала ноября.

Однако она достигла максимума в Австрии, Германии, Словакии, Чехии, балканских государствах и странах Северной Европы.

ТАСС сравнил эпидемическую ситуацию в Восточной и Западной Европе.

В фазе роста

В Германии во вторник было зарегистрировано максимальное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом за сутки - более 52,8 тыс. Заболеваемость в ФРГ находится в фазе резкого роста уже около двух недель, общее число инфицированных за время пандемии превысило 5,12 млн, число летальных исходов - более 98,2 тыс.

Свыше 22,4 тыс. случаев заражения зафиксировали за последние 24 часа в Чехии. По сравнению с предыдущим днем прирост увеличился вдвое, а общее количество инфицированных за время пандемии превысило 1,9 млн человек. Получается, что ковидом переболел почти каждый пятый житель страны.

Заболеваемость также достигла пика в Австрии, Венгрии, Греции, Дании, Нидерландах, Норвегии, Словакии, Словении, Финляндии и Хорватии.

В Белоруссии уже третий месяц прирост числа заражений держится на максимальном для страны уровне - ежедневно регистрируют около 2 тыс. новых случаев. В Великобритании выявляют более 30 тыс. заболевших в день уже четвертый месяц подряд.

Резкий скачок заболеваемости - с 12 тыс. до почти 20 тыс. случаев заражения за 24 часа - зарегистрирован во вторник во Франции. Последние раз такие высокие значения фиксировались три месяца назад. В Испании заболеваемость достигла максимума за последние два месяца, в Италии это самые высокие показатели за полгода, в Польше - за семь месяцев. А в Швейцарии она поднялась на уровень января.

Снижение заболеваемости