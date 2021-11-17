На Ставрополье за два года построили почти 15 км дорог регионального и местного значения

ПЯТИГОРСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья с 2020 года построили 3,8 км дорог регионального и 10,7 км дорог местного значения. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"Объем дорожного фонда в 2020 и 2021 годах составил 11,8 млрд рублей и 12,9 млрд рублей соответственно. За два года в крае было построено 3,8 км, реконструировано 14,6 км и отремонтировано 553 км региональных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также реконструировано 12 км муниципальных дорог, построено 10,7 км новых участков местных трасс, отремонтировано 537 км дорог муниципального значения. Результатом реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за два года стал ремонт 112 участков местных и региональных дорог общей протяженностью около 290 км. Установлено 86 камер фото- и видеофиксации. Реализованы крупные инфраструктурные проекты, например, завершена реконструкция путепровода через железную дорогу по улице Гагарина в Невинномысске.

По данным пресс-службы, в 2022 году ожидаемый объем дорожного фонда составит 12,5 млрд рублей. На эти средства планируется завершить реконструкцию региональных автомобильных дорог протяженностью 6 км, отремонтировать 295 км дорог краевого значения, а также построить 2 км и реконструировать 12,6 км местных дорог и отремонтировать 90 км таких трасс.