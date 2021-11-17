Лыжероллерная трасса открылась в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Лыжероллерную трассу открыли под Ярославлем рядом со спортивным комплексом "Подолино", трасса станет местом проведения всероссийских соревнований, подготовки профессиональных спортсменов. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Долгое время рядом с Ярославлем не было лыжероллерной трассы, так необходимой лыжникам, биатлонистам, триатлонистам и велосипедистам. Новый спортивный объект станет местом подготовки профессиональных спортсменов и проведения региональных и всероссийских соревнований. Здесь также смогут тренироваться все любители спорта и активного отдыха", - цитирует пресс-служба врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Как уточняет пресс-служба, строительство трассы стало возможным после включения Ярославля в федеральную программу развития лыжных гонок. Трассу возвели менее чем за полгода, ее протяженность составляет около 2 км, ширина - 4,5 м, длина основного круга - около 1,5 км. Компания "Славнефть-ЯНОС" выделила 15 млн рублей на строительство объекта в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством региона.

"Убежден, что новый объект - лыжероллерная трасса - станет не только основной тренировочной базой для спортсменов области, но и одним из лучших современных центров популяризации здорового образа жизни в регионе", - цитирует пресс-служба генерального директора ПАО "Славнефть-ЯНОС" Николая Карпова.