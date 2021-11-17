Власти Бельгии обязали детей старше 10 лет носить маски для защиты от коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Бельгии впервые с начала пандемии приняли решение обязать детей старше 10 лет носить защитные маски в закрытых помещениях в целях недопущения распространения коронавируса. Такое решение принято в среду на заседании правительственного координационного комитета по борьбе с пандемией.

"Координационный комитет ввел требование о ношении масок детьми старше 10 лет. Вакцинированным подданным Бельгии также рекомендовано до конца апреля сделать прививку третьей дозой вакцины для повышения иммунитета. Предприятиям страны дано указание перевести своих сотрудников на удаленный режим работы как минимум на четыре дня в неделю в период с 20 ноября по 13 декабря", - приводит сообщение комитета RTL.

Кроме того, по его информации, в стране могут распространить требование о ношении масок в помещении даже на вакцинированных людей.

В Бельгии в настоящее время полностью вакцинированы 87% жителей старше 18 лет. При этом в стране продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом. С начала ноября рост составил почти 40%, сейчас в среднем в день здесь выявляют 10,2 тыс. новых случаев. В то же время медики подчеркивают, что число госпитализаций и смертельных случаев также растет, но остается в разы меньше, чем это было весной. За последнюю неделю в Бельгии в среднем в день фиксировали 26 смертельных исходов и 238 случаев госпитализации.