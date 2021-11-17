Работодатели в Дагестане на четыре недели переводят на удаленку сотрудников старше 60 лет

МАХАЧКАЛА, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана обязали работодателей перевести жителей старше 60 лет, а также имеющих хронические заболевания, на удаленный формат работы на четыре недели для вакцинации. Соответствующий указ размещен на сайте главы региона.

"В соответствии с указом президента РФ от 11 мая 2020 года постановляю: обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки переводить на дистанционный режим работы работающих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации против новой коронавирусной инфекции (в случае отсутствия медицинских противопоказаний, документа, подтверждающего медицинский отвод) и формирования иммунитета", - говорится в документе.

По информации оперативного штаба, на 17 ноября в регионе 58 818 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, в том числе 187 человек за последние сутки.

Ранее сообщалось, что в Дагестане до особого распоряжения был введен режим самоизоляции для граждан в возрасте 60 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 60 лет и старше, прошедших вакцинацию против коронавируса и имеющих сертификат о вакцинации.