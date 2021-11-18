Почти 50 км трассы между севером и югом Сахалина отремонтировали в 2021 году

ТАСС, 18 ноября. Почти 50 км трассы Южно-Сахалинск - Оха, идущей вдоль всего острова, отремонтировали в 2021 году. Ускорить ремонт дороги на север позволила ее передача в федеральную собственность, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В этом году ввели несколько участков общей протяженностью 46 километров. Были отремонтированы отрезки: 83 - 108-й км в районе моста через реку Айдар, 827 - 853-й км рядом с Охой. В 2022 году планируется отремонтировать девятикилометровый участок от села Арсентьевка до границы Макаровского района", - говорится в сообщении.

Работы велись с применением новейших технологий, позволяющих сделать покрытие более ровным и износоустойчивым. "Благодаря передаче трассы Южно-Сахалинск - Оха в федеральную собственность удалось высвободить средства областного бюджета. Они были направлены на содержание дорог местного значения и улично-дорожной сети в районах", - отметили в пресс-службе.

Всего на ремонт дороги между севером и югом острова из федерального бюджета было выделено 1,4 млрд рублей.

Оха - город на севере Сахалинской области, расположен примерно в 800 км от столицы региона. В нем проживает около 20 тыс. человек.