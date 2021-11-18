Аэропорт Кемерова не смог принять утренние рейсы из-за снегопада

КЕМЕРОВО, 18 ноября. /ТАСС/. Прибытие и обратный вылет самолетов из Москвы задерживаются в аэропорту Кемерова, который утром на несколько часов приостанавливал свою работу из-за сильного снегопада и заснеженности взлетно-посадочной полосы.

"До 08:00 (04:00 мск) аэропорт был закрыт по метеоусловиям. У нас снег, заметена [взлетно-посадочная] полоса. Самолет S7, [следовавший из аэропорта "Домодедово"], ушел на посадку в "Толмачево" в Новосибирске, прибытие самолета авиакомпании "Победа" [из аэропорта "Внуково"] также задерживается", - сообщили в справочной.

В аэропорту отметили, что все наземные службы работают, производится расчистка взлетно-посадочной полосы от снега. Согласно данным онлайн-табло, прибытие борта S7 задерживается на более чем пять часов до 13:00 (9:00 мск), самолет "Победы" должен совершить посадку в Кемерове с задержкой в около полутора часов в 09:20 (05:20 мск). Обратные вылеты в Москву задержаны на аналогичный период времени.