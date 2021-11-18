Предложенные жителями изменения внесли в мастер-план Астраханской агломерации

АСТРАХАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Предложения астраханцев, касающиеся изменения трассировки пеших и веломаршрутов, вопросов благоустройства дорог и улиц, озвученные в ходе общественных слушаний, а также высказанные на платформе "Мы - астраханцы", внесены в мастер-план Астраханской агломерации. О подробностях очередного этапа проекта сообщила ТАСС член экспертного совета по формированию комфортной городской среды Минстроя России, директор Института градостроительной политики, советник губернатора Астраханской области Евгения Муринец.

Итоги международного конкурса по разработке мастер-плана были подведены 22 июля, победителем был признан проект консорциума во главе с Институтом генплана Москвы. Он предполагает создание каспийского культурно-образовательного кластера, строительство новых дорог и набережных, создание парков, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство Городского острова.

"У нас сформирован перечень предложений от жителей, мы его должны опубликовать в самое ближайшее время. Мы получили много интересных уточняющих факторов по целому ряду участков, уровень погружения астраханцев в основном касался конкретно благоустройства улиц их проживания и беспокойства по сохранению объектов культурного наследия (купеческие особняки постройки XVIII-XIX в. в. - прим. ТАСС), того, что они визуально видят и без чего не могут обеспечить свои базовые жизненные потребности: те же дороги, инженерные сети, ремонт домов. Несмотря на то, что ранее разработчики мастер-плана имели полный срез прохождения пешеходных и велодорожных маршрутов, созданных по результатам опросов, астраханцы внесли основной вклад в их видоизменение", - сообщила Муринец.

По ее словам, в ходе обсуждения проекта его разработчики столкнулись с тем, что некоторые жители посчитали, что мастер-план подразумевает снос старинных зданий, но это не так. "Согласно мастер-плану, все объекты, у которых сегодня есть статус объектов культурного наследия, сохраняются и должны быть отреставрированы. Жители должны понимать, что одна из основных целей мастер-плана - сохранение наследия и истории города, истории уникальной, характерной только для Астрахани. У города есть его самобытность, которую надо подчеркнуть, и это важно не только для астраханцев, но и для повышения туристического потенциала региона. Ремонтные и реставрационные работы зданий купеческой Астрахани подразумевают возвращение к их исходному виду, с возможностью приспособления под современное использование, исходя из сегодняшних требований по энергоэффективности, конструктивной устойчивости и наличия инженерных систем", - подчеркнул эксперт.

Преображение района Косы

Первым таким проектом, по предложению самих астраханцев, станет преображение района Косы - исторического центра Астрахани, где располагается Центральная набережная города.

"По мнению жителей, район Косы - это самое сердце города, им нужно в первую очередь заняться, там много памятников архитектуры, состояние которых сейчас неудовлетворительное. Улицы Максима Горького и Анатолия Сергеева, станут одними из первых проектов по формированию комфортной городской среды, обновленные с учетом требований по формированию уличной дорожной сети, с прокладкой новой трассы, а также комплексными ремонтными работами по тем зданиям, которые будут формировать новый облик улиц. Проект по улице Анатолия Сергеева уже планируют сдать в экспертизу в ближайшее время, очень надеемся, что ремонтные работы начнутся в следующий строительный сезон", - сообщила Муринец.

О мастер-плане Астраханской агломерации

Территория, задействованная в проекте, составляет 26,3 тыс. квадратных километров и включает в себя кроме Астрахани еще семь муниципальных районов: Володарский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский, Приволжский. В пределах Астраханской городской агломерации проживает около 837 тыс. человек. По словам разработчиков, мероприятия в рамках мастер-плана позволят создать около 56 тыс. новых рабочих мест в образовании, социальной сфере, строительстве и сфере услуг.