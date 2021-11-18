Постпредство: связанные с культурой Дагестана мероприятия позитивно влияют на его имидж

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выставки дагестанских художников, фестивали, презентации книг и другие культурные мероприятия, проводимые при содействии постпредства Дагестана, повышают имиджевую привлекательность региона, и, следовательно, положительно сказываются на привлечении инвесторов и реализации социально-экономического потенциала региона. Такое мнение ТАСС высказал врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ Владислав Толстюк.

"Все специальные мероприятия, в том числе и культурные, мы проводим для повышения имиджевой привлекательности Дагестана, потому что от нее зависит социально-экономический потенциал региона", - сказал он.

Толстюк отметил, что в настоящее время в Москве проходят две выставки, связанные с историей и культурой региона: "Кубачи - Зирехгеран. Исторический портрет древнего города" в Государственном музее Востока и выставка "Жемчужина народного искусства. Гамзат Газимагомедов" во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. Кроме того, с ноября в постпредстве Дагестана состоится выставка заслуженного художника РФ Карахана Сефербекова.

Он отметил, что на площадках Дома национальностей часто проходят мероприятия, представляющие культуру и самобытность Дагестана, например, Дни культуры Республики Дагестан и Фестиваль "Многоцветие России". Представительство организовывало уличные фотовыставки на Старом Арбате и на Чистопрудном бульваре, на общероссийском фестивале "Первозданная Россия". Дни Республики Дагестан проходят в музеях, библиотеках, школах, вузах и на других площадках города Москвы. В рамках проекта "Дагестан в Московском метрополитене" была представлена выставка "Дагестан с высоты птичьего полета" в Галерее "Метро" на станции "Выставочная", вернисаж "Дагестан - заповедник народных промыслов" на платформе станции "Воробьевы горы".

"Дагестан богат историческим прошлым и настоящим, культурным наследием и народными традициями, прекрасной природой: горы, предгорья, низменности, цветущие альпийские луга, леса, бурные горные реки, водопады, горячие целебные источники и сплошь песчаный берег Каспийского моря. Одним словом, дивный край и радушные, гостеприимные жители. Конечно, одна из задач постпредства донести информацию до москвичей и гостей столицы - представить Дагестан", - отметил Толстюк.