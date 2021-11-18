Еще один прибывший на Олимпиаду в Пекин спортсмен оказался заражен коронавирусом

ПЕКИН, 18 ноября. /ТАСС/. Организаторы пекинской зимней Олимпиады проинформировали об еще одном выявленном случае заражения коронавирусом нового типа среди иностранных спортсменов, прибывших в Китай и готовящихся к проведению Игр. Об этом сообщила в четверг пекинская газета "Бэйцзин жибао".

Издание ссылается на главу отдела пропаганды парткома Олимпийского комитета в Пекине Чжао Вэйдуна. По его словам, вирус был обнаружен у одного из представителей саночного спорта. Национальность инфицированного организаторы соревнований не стали уточнять.

Это не первый случай заражения среди зарубежных спортсменов, готовящихся к Играм в китайской столице. Ранее в ноябре положительный тест на коронавирус сдали два других иностранных участника состязаний, один из которых - бессимптомный носитель.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана для нее на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.