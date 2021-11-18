Циклон принесет сильные метели на территорию Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Южный циклон принесет сильный снег на территорию Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в четверг.

"По информации ФГБУ "Дальневосточное УГМС", со смещением южного циклона в период с 22 по 23 ноября на большей части территории края ожидается сильный снег, местами очень сильный, метель, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с, на побережье - до 30-35 м/с. На дорогах заносы и снежный накат", - говорится в распространенном релизе.

В Хабаровске ожидается снег, временами сильный, метель, северо-восточный ветер усилится до 18-23 м/с, к ночи порывы будут достигать 25-27 м/с.

Из-за ухудшения погодных условий есть риски нарушений на объектах энергоснабжения, возможны нарушения в работе объектов ЖКХ. В связи со сложной обстановкой на дорогах - заносами, снежным накатом и гололедными явлениями - прогнозируется ухудшение транспортного сообщения, могут закрыть ряд дорог. Повышается вероятность увеличения количества аварий. Также сложные метеоусловия могут привести к нарушениям в движении авиатранспорта, работы паромной переправы Ванино - Холмск, соединяющей материк с Сахалином. Волнение моря и усиление ветра может привести к возникновению аварийных ситуаций при судоходстве. При формировании сгонно-нагонной волны и приливных явлениях возможно подтопление прибрежной зоны в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. В населенных пунктах и за их пределами могут обрушиться слабо укрепленные, широкоформатные, ветхие, рекламные конструкции и старые деревья.

Хабаровский край находился под действием сильного циклона на прошлой неделе. Осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, а также сильный ветер отмечались на большей части региона. Были перебои с подачей электроснабжения в поселках, не работали паромные переправы, для междугородних автобусов закрывали дороги, отмечались сбои в работе общественного транспорта, задерживались авиарейсы. Сейчас погода улучшилась.

Ожидаемый циклон также окажет влияние на погоду и в соседней с Хабаровским краем Еврейской автономной области. Ухудшение погодных условий прогнозируется 22 и 23 ноября. "По информации Гидрометеобюро Биробиджана 22 и 23 ноября на территории ЕАО ожидаются сильный снег, метель, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 25-30 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону. Специалисты просят местных жителей принять меры безопасности. Оперативные службы приведены в режим повышенной готовности.