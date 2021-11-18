В Хабаровском крае коренные народы получат по 10 кг рыбы из-за плохой путины

ХАБАРОВСК, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края поддержат представителей коренных народов, которые не смогли заготовить необходимые объемы рыбы из-за плохой путины. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее на этой неделе сообщил, что объем вылова лосося в этом году стал самым низким за последние шесть лет. Рыбу не смогли заготовить ни предприятия, ни коренные малочисленные народы, глава края поручил оказать им поддержку. На реке ввели ряд ограничений по орудиям лова и срокам вылова, но тенденция к снижению объемов добычи сохраняется. WWF России считает необходимым запретить промышленный лов летней и осенней кеты в Амуре и Амурском лимане на четыре года из-за ситуации с популяцией лосося. Оставшиеся в Амурском бассейне дикие популяции тихоокеанского лосося страдают от перелова, браконьерства и прочих факторов.

"Помощь получат те районы, где по результатам осенней путины вылов составил менее 50% от прогнозируемых объемов. Это Амурский, Нанайский и Хабаровский районы. При этом в первоочередном порядке рыбу направят в населенные пункты, относящиеся к территориям компактного проживания коренных народов. Среди них села Ачан, Джуен, Рыббаза, Усть-Гур Амурского района, села Верхний Нерген, Дада, Даерга, Джари, Искра, Найхин, Уни и поселок Синда Нанайского района, а также села Сикачи-Алян, Улика-Национальное, Хаил и поселок Догордон Хабаровского района", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадима Сабурова.

В первую очередь помощь получат наименее социально защищенные категории граждан. Всего это около 3,4 тыс. человек. В числе получателей поддержки люди пожилого возраста - 1 135 человек, инвалиды - 271 человек, родители, в одиночку воспитывающие детей, - 290 человек, а также многодетные семьи - 1 692 человека. Каждому будет выделено по 10 кг рыбы лососевых пород.

"После проведенных переговоров рыбопромышленные предприятия согласились безвозмездно предоставить свежемороженую рыбу для коренных народов. Это четыре крупнейшие ассоциации. Сейчас они просчитывают свои возможности. Если предприятия смогут выделить больше рыбы, то ее распределим дополнительно. Кроме того, сейчас прорабатываются и другие варианты оказания помощи нуждающимся гражданам, например, планируем обеспечивать не только лососевыми, но и рыбой других пород", - цитируют в сообщении Сабурова.

Сначала рыба для коренных малочисленных народов будет доставлена в Хабаровск. Первые партии ожидаются 24 ноября. Затем ее направят в районы. Завершить выдачу кеты населению планируется в первой декаде декабря.