Новогодние утренники для детей власти ХМАО планируют проводить без родителей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Новогодние утренники в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа планируется проводить без родителей и с соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили в четверг ТАСС в департаменте образования и молодежной политики Югры.

"В Югре новогодние утренники в образовательных учреждениях планируется провести, но с соблюдением ограничительных противоэпидемических мероприятий и без родителей. Формат проведения массовых мероприятий определен Роспотребнадзором", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь замгубернатора Югры Всеволод Кольцов, отвечая в ходе онлайн-эфира на один из вопросов жителей, также отметил, что новогодние утренники в образовательных учреждениях региона планируется провести. "Дед Мороз обязательно придет, сказка обязательно будет. Лишать детей праздника в любом случае - это всегда неправильно. Нужно сделать праздник таким, чтобы он был безопасным, это наша задача и обязанность. Я убежден, что в этом году мы будем проводить новогодние мероприятия для ребят, но с соблюдением установленных ограничительных противоэпидемических мер, которые должны быть", - сообщил Кольцов.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было выявлено 136 заразившихся, ежесуточный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 17 ноября, в Югре 86,5 тыс. человек заболели, 79,4 тыс. пациентов выздоровели, 1 553 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 21 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями и обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.