Самолет из Москвы совершил вынужденную посадку в Пулково из-за низкой облачности в Пскове

ПСКОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс Москва - Псков, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за плохих летных условий над Псковом, сообщила в четверг пресс-служба администрации Псковской области.

"Самолет, который вылетел из Москвы в 22:30 [в среду], был вынужден сесть в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) из-за низкой облачности над Псковом", - цитирует пресс-служба директора Псковского международного аэропорта Княгиня Ольга Артема Тарасова.

По данным пресс-службы, предварительно вылет самолета из Пулково в Псков назначен на 10:00 мск.