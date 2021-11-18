Власти Крыма сообщили, что с начала года регион принял 8,7 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Турпоток в Республику Крым с января по ноябрь 2021 года составил около 8,7 млн человек, что на 25% больше, чем за аналогичный период допандемийного 2019 года. Об этом в ходе пленарной сессии межрегионального туристического форума "Интурмаркет. Открытый Крым" сообщила председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета Республики Крым Оксана Сергиенко.

"В период с января по ноябрь 2021 года туропоток на наши курорты составил 8,7 млн туристов, что на 25% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - сказала она.

Она уточнила, что Крым в этом году также занял ряд лидирующих позиций в различных туристических рейтингах. Кроме того, Сергиенко отметила, что в республике развиваются направления по восстановлению после перенесенного коронавируса.

В начале октября стало известно, что власти Крыма намерены 18-20 ноября впервые провести на полуострове крупный туристический форум "Интурмаркет". Из-за роста количества выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией его выставочные и другие офлайн-мероприятия перенесли на весну 2022 года. Часть мероприятий пройдет в режиме онлайн этой осенью. Форум "Интурмаркет" организован совместно с форумом "Открытый Крым".

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. ТАСС - стратегический информационный партнер форума.

