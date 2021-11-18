Росгвардия и ФССП заключили соглашение об информационном взаимодействии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Росгвардия и Федеральная служба судебных приставов заключили соглашение в области информационного взаимодействия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, документ подписали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава ФССП Дмитрий Аристов.

"Данный документ направлен на продолжение взаимодействия ФССП России и Росгвардии в сфере информационного взаимодействия, проведения совместных мероприятий по подготовке кадров, научно-исследовательской деятельности, военно-патриотического воспитания молодежи, а также социальной сфере в целях повышения эффективности выполнения возложенных на ФССП России и Росгвардию задач", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что взаимодействие между ведомствами было налажено и ранее, в рамках сотрудничества организовано совместное проведение спортивных мероприятий и тренировок личного состава.

"Предполагается, что объединение усилий ФССП России и Росгвардии позволит максимально эффективно решать возложенные на федеральные органы исполнительной власти задачи", - заключили в пресс-службе.