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Росгвардия и ФССП заключили соглашение об информационном взаимодействии

Предполагается, что объединение усилий ведомств позволит максимально эффективно решать возложенные на федеральные органы исполнительной власти задачи, отметили в пресс-службе ФССП

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Росгвардия и Федеральная служба судебных приставов заключили соглашение в области информационного взаимодействия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФССП, документ подписали директор Росгвардии Виктор Золотов и глава ФССП Дмитрий Аристов.

"Данный документ направлен на продолжение взаимодействия ФССП России и Росгвардии в сфере информационного взаимодействия, проведения совместных мероприятий по подготовке кадров, научно-исследовательской деятельности, военно-патриотического воспитания молодежи, а также социальной сфере в целях повышения эффективности выполнения возложенных на ФССП России и Росгвардию задач", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что взаимодействие между ведомствами было налажено и ранее, в рамках сотрудничества организовано совместное проведение спортивных мероприятий и тренировок личного состава.

"Предполагается, что объединение усилий ФССП России и Росгвардии позволит максимально эффективно решать возложенные на федеральные органы исполнительной власти задачи", - заключили в пресс-службе.

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РоссияАристов, Дмитрий ВасильевичЗолотов, Виктор Васильевич
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