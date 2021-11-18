В Центре Чумакова допустили комбинацию разных вакцин при ревакцинации от ковида

МОСКВА, 18 ноября /ТАСС/. Комбинация вакцин разных типов возможна при ревакцинации от коронавирусной инфекции, сообщил директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Мы считаем, что вполне возможна комбинация вакцин на разных платформах, и это нормальная история. Это подтверждается и международными подходами. Что осложнений нет, это точно. Если говорить о вопросе качества иммунологической защиты, то мы осмотрим в ближайшее время. Я не вижу не только теоретических проблем в этом, ведь есть и зарубежные работы. Более того, сочетание инактивированных вакцин с вакцинами РНК тоже допустимо", - сказал он.