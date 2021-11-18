Эксперт: доверие пациента к мнению врача нужно укреплять на основе взаимного уважения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пациент должен уважать врача не меньше, чем врач пациента, это поможет выстроить правильную тактику лечения и избежать негативных последствий. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, заведующая лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.

"Многое, если не все, строится на взаимном уважении <...> Мы начали сталкиваться не только с нежеланием быть информированным со стороны пациента, но и неким неуважением к мнению врача, поскольку у пациента бывает такое понимание, что, может быть, он даже лучше знает, чем врач. Здесь возникает дальше недоверие и все вытекающие последствия: некомплаентность, нежелание лечиться и так далее. Мне кажется, что взаимное доверие врача и пациента, пациента и врача, обществ научных, церковных и так далее - это база всего", - сказала она на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века".

Воронцова отметила, что доверие и уважение - очень близкие понятия. "Когда есть открытый диалог, когда есть четкая позиция, когда есть желание договариваться, найти золотую середину, когда есть уважение, появится и доверие", - заключила она.