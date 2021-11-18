В небе над городами Поволжья пролетел болид

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета подтвердили, что в небе над городами Приволжского федерального округа наблюдали болид. Ученые соберут необходимые данные, чтобы проверить долетел ли он до земли, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Судя по первым роликам, это хороший болид. Мы соберем доступные данные из Казани и окрестных регионов, чтобы проверить, сгорел ли он в атмосфере или мог долететь до земли", - приводят в вузе слова профессора Виктора Гроховского.

Падение болида наблюдали ночью 18 ноября в Ижевске, Йошкар-Оле, Перми, Казани и других местах. По словам Гроховского, замеченный объект не обязательно связан с метеорным потоком Леониды, пик которого пришелся на прошедшую ночь. Ученые исследуют траекторию падения болида, изучат доступные снимки и видеоролики.