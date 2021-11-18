Суд приостановил рассмотрение жалобы Степаненко к Петросяну

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд не смог рассмотреть апелляционную жалобу артистки Елены Степаненко на решение суда о разделе совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного процесса с Евгением Петросяном в Хамовническом суде Москвы. Как уточнили ТАСС в суде, производство по жалобе приостановлено из-за назначения по делу экспертизы.

"Мосгорсуд снова не смог рассмотреть апелляционную жалобу Степаненко на решение Хамовнического районного суда Москвы от 10 июня 2021 года. По этому делу апелляционная инстанция приняла решение приостановить производство для проведения оценочной экспертизы", - рассказал собеседник агентства.

Как указано на сайте суда, рассмотрение жалобы приостановлено соответствующим определением апелляционной инстанции.

16 ноября 2018 года суд официально расторг брак Петросяна и Степаненко. Как уточнял ТАСС знакомый с постановлением Хамовнического суда источник, имущество артистов было разделено поровну. В начале бракоразводного процесса сообщалось, что Степаненко просит суд взыскать половину имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей.