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Жилищный фонд впервые создали на Алтае для покупки жилья сельским учителям

До конца года на эти цели направят 11 млн рублей

ТАСС, 18 ноября. Власти Республики Алтай впервые выдели средства из регионального бюджета на предоставление жилья сельским учителям: специализированный жилищный фонд сформирован в шести районах региона. На эти цели до конца года будет направлено 11 млн рублей, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

"Для нас очень важно, чтобы специалисты оставались в республике и могли комфортно работать не только в городе, но и в сельской местности. Формирование специализированного фонда в селах позволит обеспечить наших учителей, в том числе молодых специалистов, жильем, и в перспективе - закрыть вопрос нехватки квалифицированных педагогических работников в сельской местности. Средства выделены, работа в этом направлении будет продолжена", - процитировал пресс-секретарь правительства слова главы региона.

Он уточнил, что решение о выделении средств на жилье для сельских учителей за счет регионального бюджета принято в регионе впервые: с просьбой содействовать решению проблемы предоставления жилья для педагогических работников ранее обращались жители региона. До конца года будет приобретено девять домов и квартир в восьми селах республики. В следующем году эта работа будет продолжена.

Благодаря принятым мерам в ряде сел планируют решить проблему нехватки педагогических кадров. Так, в селе Паспаул Чойского района в настоящее время проведен аукцион по приобретению жилья, заключен контракт и переданы документы для регистрации собственности. Ранее здесь не могли предложить никаких вариантов для проживания приезжающим педагогам и молодым специалистам.

По данным министерства образования региона всего в Республике Алтай работают 3 тыс. 393 учителей в 180 школах.

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РоссияАлтай
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