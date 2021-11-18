Жилищный фонд впервые создали на Алтае для покупки жилья сельским учителям

ТАСС, 18 ноября. Власти Республики Алтай впервые выдели средства из регионального бюджета на предоставление жилья сельским учителям: специализированный жилищный фонд сформирован в шести районах региона. На эти цели до конца года будет направлено 11 млн рублей, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

"Для нас очень важно, чтобы специалисты оставались в республике и могли комфортно работать не только в городе, но и в сельской местности. Формирование специализированного фонда в селах позволит обеспечить наших учителей, в том числе молодых специалистов, жильем, и в перспективе - закрыть вопрос нехватки квалифицированных педагогических работников в сельской местности. Средства выделены, работа в этом направлении будет продолжена", - процитировал пресс-секретарь правительства слова главы региона.

Он уточнил, что решение о выделении средств на жилье для сельских учителей за счет регионального бюджета принято в регионе впервые: с просьбой содействовать решению проблемы предоставления жилья для педагогических работников ранее обращались жители региона. До конца года будет приобретено девять домов и квартир в восьми селах республики. В следующем году эта работа будет продолжена.

Благодаря принятым мерам в ряде сел планируют решить проблему нехватки педагогических кадров. Так, в селе Паспаул Чойского района в настоящее время проведен аукцион по приобретению жилья, заключен контракт и переданы документы для регистрации собственности. Ранее здесь не могли предложить никаких вариантов для проживания приезжающим педагогам и молодым специалистам.

По данным министерства образования региона всего в Республике Алтай работают 3 тыс. 393 учителей в 180 школах.