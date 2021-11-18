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В России расследуют 22 уголовных дела по фактам геноцида во время войны

Работа по анализу архивных материалов продолжается в 23 субъектах России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет расследует 22 уголовных дела по фактам геноцида в годы Великой Отечественной войны.

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История Международного Военного Трибунала в Нюрнберге глазами прессы

Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Никитин.

"Под надзором генеральной прокуратуры Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ ("Геноцид"), в одном производстве с которым соединено 21 уголовное дело о геноциде советских граждан в различных регионах СССР", - сказал Никитин, выступая на заседании круглого стола в Совете Федерации.

Так, сотрудники прокуратуры и следствия выявляют и анализируют архивные материалы, а также получают свидетельства от очевидцев геноцида. По его словам, работа на данном направлении продолжается в 23 субъектах РФ.

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