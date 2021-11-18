В России расследуют 22 уголовных дела по фактам геноцида во время войны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет расследует 22 уголовных дела по фактам геноцида в годы Великой Отечественной войны.
Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Алексей Никитин.
"Под надзором генеральной прокуратуры Следственным комитетом расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ ("Геноцид"), в одном производстве с которым соединено 21 уголовное дело о геноциде советских граждан в различных регионах СССР", - сказал Никитин, выступая на заседании круглого стола в Совете Федерации.
Так, сотрудники прокуратуры и следствия выявляют и анализируют архивные материалы, а также получают свидетельства от очевидцев геноцида. По его словам, работа на данном направлении продолжается в 23 субъектах РФ.