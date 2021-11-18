В Закарпатской области Украины открылся первый кабинет анонимной вакцинации

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Анонимный кабинет вакцинации от коронавируса для тех, кто приобрел фальшивый сертификат о прививке или не хочет разглашать соответствующую информацию, открылся в городе Ужгород Закарпатской области Украины. Об этом сообщил депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор, которому и принадлежит данная инициатива.

"Количество фальшивых сертификатов начало стремительно расти после введения обязательной вакцинации от коронавируса для государственных служащих, а также работников сферы образования, медицины, культуры. Я обратился к врачам и в департамент здравоохранения областной администрации с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат о вакцинации, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье", - привод слова депутата местное издание Zahid.net.

Кабинет анонимной вакцинации будет работать в Ужгороде круглосуточно. Анонимно сделать прививку может любой житель Закарпатья, который по определенным причинам - религиозным или семейным - не хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в систему.

Украина начала вакцинацию одной из последних в Европе - 24 февраля. Ее проводят препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской компании AstraZeneca и китайским CoronaVac. От применения и производства российского препарата "Спутник V" и других Киев отказался. По данным Минздрава, всего в стране привиты более 12,5 млн граждан, около 9,3 млн из которых полностью завершили процесс вакцинации.