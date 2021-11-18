Власти Татарстана приобретут для перевозчиков устройства для проверки QR-кодов

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Перевозчики Татарстана получат устройства для проверки QR-кодов у пассажиров на безвозмездной основе. Такое решение принял президент Татарстана, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Проверка наличия у пассажиров QR-кода будет осуществляется соответствующим оборудованием. Президент Республики Татарстан принял решение о поддержке перевозчиков в части приобретения соответствующего технического оборудования по считыванию и распознаванию кодов", - сообщает пресс-служба по итогам прошедшего в четверг совещания с руководителями органов местного самоуправления и предприятий общественного транспорта Татарстана.

Специальные устройства будут выданы предприятиям общественного транспорта безвозмездно на период действия ограничительных мер. При этом проверять QR-коды в общественном транспорте планируется при оплате проезда. "То есть, прежде чем продать билет пассажиру, кондуктор будет спрашивать у него QR-код. Если он отсутствует, пассажиру придется покинуть транспортное средство", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что для проверки соблюдения ограничительных мер на транспорте в муниципалитетах созданы мобильные группы.

Штрафы за отсутствие QR-кодов

В пресс-службе пояснили, что максимальные штрафы для граждан за проезд при отсутствии QR-кода будут достигать 30 тыс. рублей. "Если при проверках уполномоченными органами в общественном транспорте будет находиться пассажир без QR-кода, то на него будет составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации ст. 20.6.1 КоАП РФ. Данное нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 30 тыс. рублей", - сообщил в пресс-службе.

На должностных лиц может быть наложен штраф от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В Татарстане по решению властей с 22 ноября наличие QR-кода станет обязательным для проезда в городском, пригородном, межмуниципальном транспорте. Также будут заблокированы транспортные карты жителей региона старше 60 лет, у которых нет QR-кода. Кроме того, запрещена продажа билетов на автовокзалах и автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегиональных) без предъявления QR-кода.