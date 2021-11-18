Госдума увеличивает срок ротации глав контрольных органов в регионах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий увеличить с пяти до 10 лет срок замещения руководящих должностей госслужащими в контрольных органах в регионах.

Документ был внесен группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом в феврале. Как указано в пояснительной записке, согласно закону о государственной гражданской службе, начиная с 1 января 2013 года в РФ осуществляется ротация федеральных госслужащих, замещающих должности категории "руководители" в территориальных органах федеральных ведомств, осуществляющих контрольные и надзорные функции. Срок замещения составляет не более пяти лет без возможности продления или перехода на должность ниже в том же органе.

По словам авторов, "данные обстоятельства, учитывая также низкое денежное содержание гражданских служащих территориальных органов по сравнению с федеральными служащими территориальных органов силовых структур, прокуратуры, гражданскими служащими субъектов РФ, отсутствие служебного жилья, другие возникающие при переезде бытовые проблемы, ведут к потере подготовленных и квалифицированных кадров". Это ослабляет руководящий состав территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, негативно сказывается на эффективности деятельности территориальных органов и значительно снижает авторитет министерств и ведомств в субъектах РФ.

При этом "требования, предъявляемые к ротации гражданских служащих, являются необоснованно более жесткими, чем требования, предъявляемые к ротации государственных служащих иных видов государственной службы, имеющих более высокую степень социальной защищенности при переезде в другую местность".

В связи с этим сенаторы предложили внести изменения в закон о госслужбе, предусмотрев "возможность замещения должности руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контрольные и надзорные функции, в течение не более 10 лет".

Новые полномочия

Принятый закон предлагает руководителям федеральных органов исполнительной власти дать право "продлевать гражданским служащим срок замещения должности гражданской службы в порядке ротации с их письменного согласия на срок от трех до пяти лет". Помимо этого, появляется возможность назначать руководителями территориальных органов тех, кто работает на должностях в межрегиональном территориальном органе. Также документом предусмотрено, что работник будет точно знать срок своей ротации. Расширяются гарантии для госслужащих, отказавшихся от ротации, как по уважительной, так и без уважительной причины.