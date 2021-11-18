В Минздраве заявили, что с помощью УЗИ легких нельзя узнать о наличии ковида

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких нельзя использовать для постановки диагноза "коронавирусная инфекция", опровержения ее наличия, а также для определения тяжести поражения легких, следует из обновленной версии временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению ковида.

"С помощью УЗИ легких нельзя поставить диагноз COVID-19. С помощью УЗИ легких нельзя исключить диагноз COVID-19. Нет достаточного количества научных данных для оценки тяжести поражения легких с помощью УЗИ. Результаты УЗИ легких должны сопоставляться с клинико-лабораторной картиной и данными компьютерной томографии (КТ), самостоятельного значения при COVID-19 они не имеют", - говорится в тексте.

Указывается также, что нет достаточного количества научных данных для использования УЗИ легких при сортировке пациентов с подозрением на ковид или подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".