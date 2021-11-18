В Дагестане завершили ремонт автодороги Буйнакск - Кизилюрт

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Дорожники в Дагестане по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" завершили ремонт автомобильной дороги Буйнакск - Кизилюрт. Данный участок обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Буйнакского района с другими горными районами республики, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершен ремонт на участке автомобильной дороги Буйнакск - Кизилюрт км 0 - км 7. Автомобильная дорога обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Буйнакского района и муниципальных районов, расположенных в горных районах, со столицей Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ специалисты подрядной организации устранили просадки и усилили существующую дорожную одежду, восстановили поперечные и продольные уклоны, а также заменили тротуары в пределах села Халимбекаул.

"Кроме того, дорожники привели в нормативное состояние 20 пересечений и примыканий. На обновленном участке нанесена разметка термопластиком. На участках застоя воды установлены железобетонные водопропускные лотки для сброса воды. Проведены работы по ремонту моста и водопропускных труб", - добавили в министерстве.

По сообщению регионального Минтранса, в текущем году в Республике Дагестан в рамках нацпроекта приведут в нормативное состояние 51 км региональных трасс, а также отремонтируют, в том числе капитально, 54 км улично-дорожной сети Махачкалы. Работы проводятся на 101 объекте. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 2,4 млрд руб.