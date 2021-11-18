{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд оштрафовал Telegram еще на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Общая сумма штрафов составила 42 млн рублей
© Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в четверг оштрафовал мессенджер Telegram еще на 3 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию, общая сумма штрафов составила 42 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел административный протокол в отношении Telegram по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ и назначил штраф в размере 3 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на 39 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе к несовершеннолетним. Вышеуказанные ресурсы с начала года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.

Теги
Россия
На российских телебашнях включат подсветку в честь Всемирного дня телевидения
Его отмечают ежегодно 21 ноября
Читать полностью