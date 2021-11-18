Регионы Северо-Кавказского федерального округа разработают национальный брендовый маршрут

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) разрабатывают национальный брендовый туристический маршрут, проект могут рассмотреть в первой половине следующего года. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова в кулуарах форума "Большое Золотое кольцо".

"Мы обратились к субъектам СКФО, чтобы они сформировали новый национальный брендовый маршрут, и эта работа начата. <...> Экспертный совет [уже] посмотрел предварительный отчет о работе над созданием такого маршрута в рамках Северного Кавказа. Эта работа идет, мы очень надеемся, что на экспертном совете в первой половине следующего года будет рассмотрен маршрут", - сказала собеседница агентства.

Лысенкова отметила, что пока проходит аудит, эксперты на место не выезжали. "Мы не создаем маршруты на бумаге, мы создаем маршруты, которые туроператоры будут готовы продавать", - добавила она.

Проект Ростуризма "Национальные брендовые маршруты" реализуется при поддержке Ассоциации туроператоров России. В рамках проекта при Ростуризме действует экспертный совет по внутреннему и въездному туризму. Проект "Национальные брендовые маршруты" и работа экспертного совета при Ростуризме предоставляют регионам необходимую экспертизу и практическую поддержку по развитию как действующих, так и совершенно новых туристических маршрутов.