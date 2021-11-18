На российских телебашнях включат подсветку в честь Всемирного дня телевидения

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях в городах России во Всемирный день телевидения. Медиафасад Останкинской телебашни украсит 21 ноября видеоролик с телевизионной настроечной таблицей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"21 ноября на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться видеоролик с телевизионной настроечной таблицей, а с приходом сумерек появится дополняющая его архитектурно-художественная подсветка. В этот день свои огни зажгут башни РТРС в Белгороде, Воронеже, Грозном, Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Саранске, Красноярске, Челябинске и других городах", - сообщили в пресс-службе.

В день праздника на экскурсионных маршрутах Останкинской телебашни гиды будут рассказывать о создании и развитии телевещания в России, а также покажут со смотровой площадки знаковые телевизионные объекты Москвы. Архитектурно-художественная подсветка будет включена с 18:00 до 23:00 мск.

Всемирный день телевидения отмечается ежегодно с 21 ноября 1996 года, когда в ООН прошел первый Всемирный телевизионный форум, призванный привлечь внимание к роли телевидения в современном мире. В 2021 праздник совпал с 90-летием телевидения в России. Днем рождения отечественного телевидения считается 1 октября 1931 года, когда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио из студии при Московском радиоузле.