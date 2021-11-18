Ростуризм попросил проверить абхазский пансионат после стрельбы с участием туристов из РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила министра туризма Абхазии Теймураза Хишбу инициировать проверку пансионата "Самшитовая роща" после инцидента со стрельбой, в результате которой были ранены двое российских туристов.

"Мы знаем, что руководство Абхазии делает многое для того, чтобы создать максимально благоприятные условия для отдыха российских туристов. Однако мы исходим из того, что вопросы обеспечения безопасности туристов должны находиться на особом контроле. Поэтому попросила своего коллегу Теймураза Владимировича взять на личный контроль этот и другие инциденты с российскими гражданами, а также вопрос компенсаций пострадавшим. Кроме того, попросила абхазскую сторону инициировать проверку в отношении пансионата "Самшитовая роща", - сказала Догузова по итогам встречи с министром.

Она напомнила, что в летнем сезоне 2021 года в Абхазии произошло несколько инцидентов, в результате которых пострадали российские туристы. По словам пострадавших в инциденте со стрельбой в ресторане пансионата "Самшитовая роща", который произошел в середине июня, администрация отеля не предприняла никаких действий для урегулирования конфликта, и туристам не была предоставлена компенсация, отметила глава Ростуризма. Хишба заверил, что ситуация с российскими туристами находится под личным контролем руководства республики, пострадавшим будет оказана необходимая финансовая помощь.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Ростуризмом и Министерством туризма Республики Абхазия, призванный придать новый импульс развитию российско-абхазских отношений в сфере туризма. Реализация документа приведет к увеличению взаимных туристических потоков, при этом особое внимание будет уделяться вопросам безопасности и комфорта туристов, рассказали в ведомстве.