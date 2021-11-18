Путин: пандемия не побеждена, вероятны риски распространения новых волн ковида

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн инфекции, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России.

"Пандемия коронавируса, об этом тоже придется говорить, куда от него деться сегодня, серьезно нарушила привычное течение жизни во всем мире", - сказал глава государства.

"Что хотелось бы подчеркнуть: несмотря на принимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому", - указал российский лидер. Он напомнил, что в 2020 году из-за ковида не удалось организовать традиционную встречу в МИД России с участием послов и постоянных представителей страны. "Фактически стали работать в новых условиях", - заметил Путин.

В связи с этим, отметил он, Москва призывает другие государства наладить реальное сотрудничество в борьбе с коронавирусом на равной и справедливой основе. "Без этого добиться успеха, победить вирус невозможно", - подчеркнул президент РФ.

Он напомнил, что в октябре на саммите G20 предложил в кратчайшие сроки проработать вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. "Призвал партнеров действовать оперативно, это необходимо для возобновления глобальной деловой, туристической активности, и в целом для возвращения просто к нормальной жизни", - пояснил Путин.

Глава российского государства также считает, что деятельность ВОЗ заслуживает поддержки. "Возрастает роль Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Ее деятельность заслуживает всяческой поддержки, она могла бы еще активнее заняться проведением массовой иммунизации. В частности, ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности и эффективности", - сказал Путин.