Журналист ТАСС Екатерина Елисеева награждена медалью "За укрепление боевого содружества"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу наградил заместителя руководителя Объединенной военной редакции ТАСС Екатерину Елисееву медалью "За укрепление боевого содружества".

Глава военного ведомства вручил медаль во время торжественной церемонии награждения победителей и лауреатов VII Всероссийского фестиваля прессы "Медиаас-2021". Журналисты получали призы в 10 номинациях: "Лучшие кадры", "Молния", "Стиль жизни", "Главный калибр", "Сила слова", "Проект специального назначения", "Командный голос", "На острие атаки" и "Прорыв".

18 ноября в широкий прокат вышел первый художественный фильм о контртеррористической военной операции РФ в Сирии "Небо", в котором в одном из эпизодов снялась Елисеева. Кадры с ее участием в кинофильме можно увидеть во время пресс-конференции руководства российского военного ведомства в Национальном центре управления обороной РФ. В этом небольшом эпизоде Екатерина сыграла саму себя - журналиста информационного агентства, который задает военным вопрос от ТАСС.

Екатерина Елисеева родилась в Москве. В 2005 году окончила Московский государственный областной университет по специальности "филолог-преподаватель", в 2008 году - Международный университет в Москве по специальности "журналистика".

В ТАСС работает с 1 июня 2011 года. В 2014 году начала работать в Службе новостей Редакции военной информации. Прошла путь от корреспондента до заместителя руководителя Объединенной военной редакции агентства.

В августе 2020 года указом президента РФ была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.