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Задержание Саакашвили в Грузии

Адвокат Саакашвили заявил, что его перевели в реанимацию тюремной больницы

Все врачи на месте и показывают максимум своих возможностей, отметил Ника Гварамия

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Врачи тюремной больницы, в которой находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перевели его в реанимационное отделение после обморока. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.

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"На данный момент он [Саакашвили] находится в реанимации. Все врачи на месте и показывают максимум своих возможностей. Кроме слов благодарности, я ничего не могу им сказать. Они вывели человека, который был в таком [плохом] состоянии", - сказал Гварамия после того, как навестил Саакашвили в тюремной больнице.

В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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