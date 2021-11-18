Адвокат Саакашвили заявил, что его перевели в реанимацию тюремной больницы

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Врачи тюремной больницы, в которой находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, перевели его в реанимационное отделение после обморока. Об этом в четверг сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Ника Гварамия.

"На данный момент он [Саакашвили] находится в реанимации. Все врачи на месте и показывают максимум своих возможностей. Кроме слов благодарности, я ничего не могу им сказать. Они вывели человека, который был в таком [плохом] состоянии", - сказал Гварамия после того, как навестил Саакашвили в тюремной больнице.

В четверг вечером во время встречи с адвокатами Саакашвили упал и потерял сознание. Позже врач тюремной больницы сообщила журналистам, что состояние бывшего президента удалось стабилизировать и все жизненные показатели на данный момент в норме.