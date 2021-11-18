Дед Мороз отпраздновал свой День рождения и зажег огни на первых в стране новогодних елках

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ, 18 ноября. /ТАСС/. Огни на первых в стране новогодних елках зажглись 18 ноября в Великом Устюге и в расположенной рядом с ним вотчине Деда Мороза. Зимний волшебник зажег огни на елках в День своего рождения, который отпраздновал вместе со сказочными персонажами из разных уголков страны, сообщили ТАСС в его вотчине.

"Издавна повелось, что именно в День моего рождения зажигаются огни на нашей красавице-елке, а там уж вслед за ней во всех уголках огромной страны расцветают ее подружки, и начинается новогоднее волшебство. Чудеса происходят там, где в них верят", - сказал Дед Мороз. Онлайн-трансляция праздника велась на странице вотчины в "ВКонтакте", интернет-ресурсах Великоустюгского района и области. После небо над Великим Устюгом осветили огни праздничного салюта.

Как рассказали ТАСС в вотчине волшебника, поздравить Деда Мороза с Днем рождения приехали его внучка Снегурочка из Костромы, Баба Яга, сказочные герои от "Союзмультфильма" - Вовка из Тридевятого царства, Почтальон Печкин, Сыщик из "Бременских музыкантов", Старуха Шапокляк, Карлсон и другие герои, а также специальные гости - актер Владимир Селиванов (Вован из сериала "Реальные пацаны"), танцевальный коллектив "Юди" из Томска.

Волшебника поздравили онлайн Баба Яга из "Тик-тока", Царь Горох из Гороховца, Матушка Зима из Яренска, морозец Паккайне из Карелии, белорусский Дед Мороз из национального парка "Беловежская пуща", российский шеф-повар и ресторатор Константин Ивлев, дети и взрослые из разных уголков России.

Праздничная программа "18 мультября у Деда Мороза" началась в вотчине с самого утра, где прошли фотопрогулка по известным мультфильмам, сказочные экскурсионные и игровые программы, многочисленные забавы и выступление героев "Союзмультфильма" на главной сцене вотчины. Вечером празднование продолжилось на центральной площади Великого Устюга. Завершит гулянье "Шоу света и тьмы" от танцевальной команды "Юди" в Великоустюгском концертно-досуговом центре.

О традиции

Считается, что с празднования Дня рождения Деда Мороза на родине волшебника начинается настоящая русская зима. Традиционно с него стартуют и новогодние мероприятия по всей стране, а Дед Мороз отправляется в сказочное новогоднее путешествие по России. Из-за пандемии в 2020 году оно проходило в онлайн-режиме. Преимущественно онлайн планируется и в 2021 году, уточнили ТАСС в вотчине.

"День рождения Деда Мороза мы считаем началом зимнего туристского сезона, во время которого стартуем с новогодними проектами и начинаем празднование всех новогодних мероприятий. В Вологодской области с этого момента мы начинаем активную подготовку к нашему проекту "Вологда - новогодняя столица Русского Севера". Также планируем запустить проект "Настоящий вологодский Новый год", - привела пресс-служба областного правительства слова начальника департамента культуры и туризма региона Владимира Осиповского.

Как отметили в правительстве, все новогодние мероприятия проходят в условиях ограничений: обязательно наличие QR-кода при посещениях учреждений культуры, использование средств защиты, социальное дистанцирование. Большая часть мероприятий проводится на свежем воздухе.

Вотчина Деда Мороза появилась в деревне Морозовице под Великим Устюгом в 1999 году. Там есть двухэтажный деревянный терем, тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге действует городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.