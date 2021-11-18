Сенатор Долгов считает, что поддержку арктического туризма нужно включить в нацпроект

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Развитие и поддержку арктического круизного туризма необходимо включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Такое мнение высказал в четверг заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

"Мы предлагаем Ростуризму и Минстрою России предусмотреть оказание государственной поддержки в рамках нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" комплексным планом по развитию круизного туризма в Арктической зоне РФ", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного мерам государственной поддержки развития закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), в Совете Федерации.

По его мнению, это положительно скажется на развитии экономики ЗАТО. Он отметил, что господдержка должна предусматривать развитие туристической и причальной инфраструктуры в арктических портах, а также строительство и реконструкцию объектов туризма в отдаленных территориях.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов - поддержку государства.