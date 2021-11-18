Свыше 30% мест свободны в ковидных госпиталях Тверской области

ТАСС, 18 ноября. Около 900 мест для пациентов с коронавирусом свободны в инфекционных госпиталях Тверской области, что составляет более 30% от общего коечного фонда. Это связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщил губернатор Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".

"Госпиталей 16 в регионе, у нас на сегодняшний день свободны более 900 коек в этих госпиталях. <...> Сегодня мы можем констатировать с большой осторожностью, что обстановка не только стабилизировалась, но и заболеваемость, заражаемость начала снижаться", - сказал Руденя.

По данным пресс-службы облправительства, 900 свободных мест это 30% от всего коечного фонда региона.

Пик заболеваемости отмечался в регионе около двух недель назад, 4 ноября подтвердился 401 случай заражения коронавирусом, затем началось постепенное снижение ежесуточного показателя. На это, по словам Рудени, повлияла массовая вакцинация, а также строгий контроль соблюдения профилактических ограничений. "У нас буквально на днях, в воскресенье, заканчивается месячник по контролю за ношением масок в общественном транспорте, этот месячник будет продолжен еще на один месяц, вплоть до Нового года", - добавил Руденя.

Также среди действующих в Тверской области профилактических ограничений - численность участников и зрителей массовых мероприятий не может превышать 500, спортивные объекты не могут быть заполнены более чем на 50%. Ввели обязательную вакцинацию работников в сферах госслужбы, услуг населению, образования, здравоохранения, транспорта, туризма и гостиничного бизнеса, культуры, спорта.

По данным регионального оперативного штаба на 18 ноября, в Тверской области с начала пандемии выявили 83 840 случаев заражения коронавирусом, из них 391 - за последние сутки. Выздоровел 71 231 человек, 1 988 пациентов умерли.