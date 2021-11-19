В Московский зоопарк привезли два котенка манула

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Московский зоопарк приютил двух котят манула, спасенных в Бурятиии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Малышей разместили в Центре воспроизводства редких видов животных, расположенном под Волоколамском. Котята приехали в Москву из бурятского села Мухоршибирь. Новорожденные потеряли мать, они были ослаблены и истощены. Животные уже не смогли бы выжить в дикой природе", - говорится в сообщении.

Обнаружившие котят в Бурятии местные жители накормили их молоком и детской смесью, а затем передали в зоосад Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ. Специалисты Московского зоопарка постоянно консультировали сотрудников музея, помогая им выходить хищников.

"Оба котенка - самки, их назвали Алиса и Брунгильда. Им около восьми месяцев. По приезде в Центр воспроизводства манулы прошли обязательный месячный карантин. Ветеринары сделали им прививки", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Она добавила, что медицинские обследования показали, что новые питомцы здоровы. Пока котята живут вместе, когда они повзрослеют, их расселят по разным вольерам.

"Надеемся, что в будущем нам удастся получить от обеих самок потомство и тем самым пополнить резервную популяцию редкого вида", - добавила Акулова.

Манулы в Москве и дикой природе

Манулы или как их еще называют палласовы коты (второе имя звери получили в честь немецкого ученого Петра Палласа, который впервые их описал), - одни из самых редких и скрытных представителей семейства кошачьих. Вид занесен в Международную Красную книгу.

Манул - символ и талисман столичного зоосада уже более 30 лет. Первые манулы появились в коллекции зоопарка Москвы в 1949 году, а с 1975 года столичному зоосаду одному из первых в мире удалось добиться регулярного появления потомства у этих редких зверей. С тех пор родилось почти 150 котят. Сейчас многие манулы из Москвы живут в зоопарках США, стран Европы и Азии. Столичный зоосад лидирует среди зоопарков мира по количеству родившихся котят.

В дикой природе палласовы коты обитают в Восточной Сибири, Монголии, Киргизии, предгорьях Гималаев. Но встретить их в естественной среде - большая редкость, поскольку зверь очень осторожен. Он мастер маскировки: припадая к земле или камням, кот серо-коричневого окраса практически сливается с местностью и становится незаметным. Этот навык манулы используют, когда нужно уйти от преследования, избежать встречи с хищником или поймать добычу. Логово они устраивают в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями. Даже тем специалистам, которые изучают манулов и проводят мониторинг их численности, не всегда удается увидеть животное. В работе им помогают фотоловушки и видеосъемка со специальных квадрокоптеров.