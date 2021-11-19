Кабмин направит 21 млн рублей на компенсацию крымским аграриям ущерба от летних паводков

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит в Крым 21 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, понесшим убытки из-за летних паводков. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"Выделить в 2021 году <...> в целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного характера на территории Республики Крым, бюджетные ассигнования в размере 21185,2 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - указано в распоряжении.

В пресс-службе уточнили, что выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три фермерских хозяйства и одно личное подсобное хозяйство. Контроль за расходами поручено вести Минсельхозу, ведомство доложит о выполнении распоряжения до 20 января 2022 года.

Летом Крым и Кубань пострадали от нескольких подтоплений, случившихся из-за ливней. В Крыму основной удар стихии пришелся на Керчь, Ялту и Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, их жильцов эвакуировали. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В Краснодарском крае также подтопило частные домовладения, придомовые территории, социальные объекты, прерывалось сообщение по трассам федерального значения.